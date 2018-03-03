Чешский легкоатлет Маслак завоевал золото чемпионата мира в помещении в беге на 400 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Чех Павел Маслак занял первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсмен показал результат 45,47 секунды. Второе место занял американец Майкл Черри (45,84), третьим стал Деон Лендор из Тринидада и Тобаго (46,37).

Маслак является трехкратным чемпионом мира в помещении, чемпионом Европы, трехкратным чемпионом Европы в помещении.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.