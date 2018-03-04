Московское "Динамо" сыграет с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 марта. Матчи в Хабаровске, Уфе и Туле пройдут в воскресенье в 21-м туре чемпионата России по футболу. Первые встречи весенней части турнира проведут обновленное "Динамо", пополнившийся Артемом Дзюбой "Арсенал", а также аутсайдеры - "СКА-Хабаровск" и "Тосно".

Армейцы сыграют с "Тосно" в 11:00 мск, и поражение во встрече с конкурентом в борьбе за выживание сделает задачу СКА остаться в элите фактически невыполнимой. За 10 туров до конца чемпионата "СКА-Хабаровск" отстает от "Тосно" на восемь очков, и именно команда из Ленинградской области занимает 14-е место, которое предоставит шанс сохранить место в элите в переходных матчах. В последние дни февраля обе команды уже провели кубковые матчи, которые показали, что "Тосно" готов к весенней части турнира лучше.

Команда Дмитрия Парфенова сумела победить "Луч-Энергию" (2:1) и выйти в полуфинал Кубка России, тогда как хабаровчане, также на своем поле, в серии пенальти уступили другому клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - ярославскому "Шиннику", не сумев забить за 120 минут игры.

Эти результаты в целом закономерны, учитывая, какие изменения в составе произошли в СКА, где сменился главный тренер - команду возглавил Ринат Билялетдинов. 60-летний специалист наигрывает новый состав из молодых игроков, многие из которых ранее выступали в ФНЛ, тогда как "Тосно" сумел, видимо, найти замену ушедшим из команды форвардам Антону Заболотному и Евгению Маркову. В матче с "Лучом" отлично сыграл 34-летний нападающий Павел Погребняк, который забил победный гол.

Хабаровский клуб в чемпионате не выигрывал уже восемь матчей, проиграв шесть встреч подряд. "Тосно" же два предыдущих матча в гостях проиграл с общим счетом 0:11, однако играла команда против фаворитов - "Зенита" и ЦСКА. При этом из пяти побед в чемпионате три "Тосно" одержал в гостях.

Матч аутсайдеров пройдет на стадионе имени Ленина, главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ. В воскресенье в Хабаровске ожидается не более 12 градусов мороза.

"Динамо" сыграет в Уфе

В 14:00 мск на стадионе "Нефтяник" в Уфе местный клуб сыграет против "Динамо", которое зимой рассталось с целой группой высокооплачиваемых футболистов. Приобрели бело- голубые четверых новичков, среди которых выделяется защитник сборной России Константин Рауш, ранее выступавший в чемпионате Германии, и форвард "Тосно" Марков, который забил в чемпионате восемь голов.

В числе новичков "Динамо" также полузащитник из Ганы Абдул Азиз Тетте и Федор Черных - уроженец Москвы и воспитанник литовского футбола, который был признан лучшим футболистом Литвы двух последних лет. Черных, как и восстанавливающийся после тяжелой травмы Кирилл Панченко, может играть как в полузащите, так и центре нападения. Он много забивал за свои прошлые клубы - польские "Гурник" и "Ягеллонию".

"Динамо" лишь одно очко отделяет от зоны переходных матчей, которую команда покинула благодаря успешной концовке прошлого года, когда были обыграны "Ростов" и "Анжи". "Уфа" же перезимовала на шестом месте, которое может позволить сыграть в Лиге Европы - если "Спартак" выиграет Кубок России и попадет в число призеров. "Уфа" - один из самых стабильных клубов страны, зимой команда Сергея Семака точечно укрепила состав румынским защитником Йонуцем Неделчару и казахстанским форвардом Еркебуланом Сейдахметом.

Матч в Уфе обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Синоптики обещают в столице Башкирии к вечеру воскресенья около 10 градусов мороза.

Дзюба ждет "Ахмат"

Завершится тур матчем в Туле, где "Арсенал" сыграет против грозненского "Ахмата". Туляки ударно провели концовку прошлого года, завершив год на восьмом месте, хотя еще рано говорить о решении задачи-минимум - сохранения места в элите. До зоны переходных матчей всего четыре очка, но в Туле рассчитывают в концовке турнира подняться выше. Команду Миодрага Божовича усилили арендованные в "Зените" Артем Дзюба и Иван Новосельцев, немалые надежды черногорский тренер возлагает и на ивуарийского хавбека Хабиба Майга.

При этом "Арсенал" потерял голкипера Владимира Габулова, который без замен провел 20 матчей чемпионата, - 34-летний вратарь отправился в бельгийский "Брюгге". Его заменит либо 26-летний Михаил Левашов, который сыграл 12 матчей в прошлом сезоне, либо арендованный у "Зенита" Игорь Обухов, ранее выступавший в ФНЛ за "Тюмень".

"Ахмат" Михаила Галактионова имеет в активе на одно очко больше, чем "Арсенал", и также рассчитывает на Лигу Европы, хотя не может не оглядываться на зону вылета. Грозненцы в зимний трансферный период себя почти не проявили, лишь вернув из аренды в "Анжи" полузащитника Адлана Кацаева, а из клуба второй лиги ЦРФСО (Смоленск) пригласив молодого голкипера Александра Шеплякова.

Матч пройдет на стадионе "Арсенал", начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В Туле в воскресенье ожидается около 10 градусов мороза, не исключен снегопад.