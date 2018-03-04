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Сидоровой обидно, что она не может отпраздновать серебро ЧМ с флагом своей страны

Спорт
4 марта, 1:44 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 4, марта. /ТАСС

Россияне вынуждены выступать на мировом первенстве по легкой атлетике в нейтральном статусе

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Анжелика Сидорова и Сэнди Моррис

Анжелика Сидорова и Сэнди Моррис

© AP Photo/Matt Dunham

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом, испытывает разочарование от того, что лишена возможности пробежать по стадиону с флагом своей страны. Об этом Сидорова рассказала журналистам.

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Россиянка выступала на этом турнире в статусе нейтрального спортсмена, и в случае ее победы на церемонии подняли бы флаг Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а не России. Первое место заняла американка Сэнди Моррис, третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди.

"Когда две мои соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла, - призналась Сидорова. - Решила не смотреть на все это. Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Но я ощущала поддержку трибун".

"Надеюсь, что скоро у нас появится возможность выступать под своим знаменем. Я уже забыла, как бегать с флагом по стадиону. Хочется поскорее вернуть те времена", - сказала спортсменка.

Эта медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире в Бирмингеме. Ранее золотые медали завоевали прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко. Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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