Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борзаковский: серебро зимнего ЧМ легкоатлетки Сидоровой сродни золоту

Спорт
4 марта, 1:54 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Главный тренер сборной России считает, что спортсменка показала в Бирмингеме очень достойный результат

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Владимир Гердо/ТАСС

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что серебряная медаль, завоеванная прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме, имеет золотой отлив. Такое мнение Борзаковский высказал ТАСС.

Сидорова завоевала серебро с личным рекордом, прыгнув на 4,90 метра. Победу одержала американка Сэнди Моррис (4,95), третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).

"Анжелика и ее тренер Светлана Абрамова - большие молодцы, - сказал Борзаковский. - Я считаю, что ее сегодняшняя награда имеет золотой отлив. Она в Бирмингеме установила личный рекорд, и вообще подошла к этому турниру в отличной форме. Результат более чем достойный".

До зимнего ЧМ-2018 лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне не смогла преодолеть квалификационный барьер.

Смотрите также

Прыгунья с шестом Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 м

Сидоровой обидно, что она не может отпраздновать серебро ЧМ с флагом своей страны

Тренер: Сидорова на ЧМ по легкой атлетике одержала победу над собой

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
5
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
6
Глава "Нафтогаза" полагает, что нет угрозы для поставок российского газа в ЕС
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама