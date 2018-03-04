Борзаковский: серебро зимнего ЧМ легкоатлетки Сидоровой сродни золоту

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что серебряная медаль, завоеванная прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме, имеет золотой отлив. Такое мнение Борзаковский высказал ТАСС.

Сидорова завоевала серебро с личным рекордом, прыгнув на 4,90 метра. Победу одержала американка Сэнди Моррис (4,95), третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).

"Анжелика и ее тренер Светлана Абрамова - большие молодцы, - сказал Борзаковский. - Я считаю, что ее сегодняшняя награда имеет золотой отлив. Она в Бирмингеме установила личный рекорд, и вообще подошла к этому турниру в отличной форме. Результат более чем достойный".

До зимнего ЧМ-2018 лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне не смогла преодолеть квалификационный барьер.