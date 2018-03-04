Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря Михалкина

Спорт
4 марта, 7:58 дата обновления: 4 марта, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Поединок в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" завершился в седьмом раунде техническим нокаутом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5006352.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5006352.sliderLength-1}}
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
Выбор редакции
В Москве прошел многотысячный митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!" 3 марта, 17:47
В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!" 3 марта, 13:42
Грузчики помогают с переездом семье Ботяковых, которые переселяются из пятиэтажного дома на улице Константина Федина в новый многоквартирный дом на улице 5-й Парковой
В Москве стартовал первый переезд в рамках программы реновации 3 марта, 11:48
"Оскар" за кулисами: как идет подготовка к вручению главной американской кинопремии 2 марта, 14:58
Ягуарунди Адель
Филин Дорофея и агама Фиона претендуют на звание "Зоомисс-2018" зоопарка Екатеринбурга 2 марта, 14:10
Движение по кольцевой дороге вокруг Екатеринбурга затруднено из-за ДТП с погибшим 2 марта, 10:19
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5006352'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5006352'].sliderLength - 1}}
+
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger
AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 4 марта. Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" он выиграл у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

Смотрите также

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Ортиса

Российский боксер Ковалев заявил о готовности провести бой с Биволом или шведом Джеком

Чемпион мира по боксу Ковалев проведет следующий бой в июле

Российский боксер Бивол заявил, что чувствовал себя новичком в поединке с Баррерой

Уже в начальных раундах все стало ясно - Ковалев значительно превосходил соперника в классе, и его победа была лишь делом времени. Михалкин все время шел вперед, что было на руку Ковалеву, который опережал противника и часто попадал то одиночными ударами, то комбинациями. Михалкин мало перемещался, задерживался после своих атак прямо перед соперником, пропускал целые серии ударов. Ковалев, впрочем, не форсировал события и, похоже, не ставил перед собой задачу завершить бой досрочно во что бы то ни стало, уверенно контролируя ход поединка.

В 5-м раунде Михалкин едва не упал, с трудом удержавшись на ногах, и получил рассечение на носу. А в начале шестого раунда у него уже открылось рассечение под правым глазом, и кровь стала заливать лицо. В перерыве секунданты постарались справиться с повреждением, врач разрешил Михалкину начать седьмой раунд. Но за 36 секунд до окончания седьмого раунда судья повторно пригласил Михалкина к врачу, и тот дал рекомендацию остановить поединок.

Ковалев впервые защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над украинцем Вячеславом Шабранским. Поединок с Михалкиным стал для Ковалева вторым после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл Уорду по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша, но в июне прошлого года снова уступил, техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого Ковалев сменил тренера, и теперь вместо американца Джона Дэвида Джексона его готовит узбек Аброр Турсунпулатов.

Смотрите также
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол победил кубинца Барреру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

В послужном списке 34-летнего Ковалева теперь 32 победы (28 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

Первая попытка побороться за титул оказалась неудачной

32-летний Михалкин потерпел второе поражение при 21 победе (9 нокаутом). Он впервые боксировал за пояс чемпиона мира по одной из престижных версий, до этого владев интерконтинентальным титулом WBO, поясом чемпиона Европы и мира по второстепенной версии Международной боксерской организации (IBO). В марте 2016 года, после того как россиянин успешно защитил титул чемпиона Европы в поединке против француза Патрика Буа, его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Результат боя был аннулирован, а Михалкин лишен титула и дисквалифицирован, однако в конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан и продолжил выступления, поскольку удалось доказать, что Михалкин принимал мельдоний до того, как его запретили.

На данный момент пять россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Сергей Липинец (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 63,5 кг), Артур Бетербиев (IBF, до 79,38 кг), Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, до 79,38 кг) и Мурат Гассиев (IBF, WBA, до 90,71 кг), а Денис Лебедев является "чемпионом в отпуске" WBA в весе до 90,71 кг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
6
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
7
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама