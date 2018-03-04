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Чемпион мира по боксу Ковалев проведет следующий бой в июле

Спорт
4 марта, 9:01 дата обновления: 4 марта, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В воскресенье россиянин Сергей Ковалев победил соотечественника Игоря Михалкина в поединке в Нью-Йорке и защитил пояс WBO в весовой категории до 79,38 кг

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Сергей Ковалев после победы в поединке с Игорем Михалкиным в Нью-Йорке

Сергей Ковалев после победы в поединке с Игорем Михалкиным в Нью-Йорке

© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев проведет следующий поединок в июле. Об этом ТАСС по телефону сообщила руководитель компании Main Events Кэти Дува.

Ковалев в ночь на воскресенье победил соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в Нью-Йорке.

"Следующий поединок Сергея [Ковалева] запланирован на июль. Что касается сегодняшнего поединка, то зря все недооценивали [Игоря] Михалкина, он показал себя с лучшей стороны. Более того, Игорь был серьезным и опасным соперником", - сказала Дува.

В послужном списке 34-летнего Ковалева теперь 32 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, два поражения и одна ничья.

Также промоутер российского боксера рассказала о возможных соперниках Ковалева в предстоящих боях. "Мы многократно вели переговоры о бое против канадца Адониса Стивенсона, но все это было нерезультативно. Конечно, мы будем вести переговоры в случае победы Баду Джека, нам это интересно", - сказала Дува.

Бой между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Стивенсоном и Джеком состоится 19 мая в канадском Монреале. Ранее сам Ковалев также заявлял, что он готов провести бой с Джеком, если тот победит Стивенсона.

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