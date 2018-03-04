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Российский боксер Ковалев заявил о готовности провести бой с Биволом или шведом Джеком

Спорт
4 марта, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В воскресенье Ковалев победил техническим нокаутом Игоря Михалкина, защитив титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 4 марта. Российский боксер Сергей Ковалев готов провести бой со своим соотечественником Дмитрием Биволом, если этот поединок будет "денежным", или со шведом Баду Джеком, в случае его победы над канадцем Адонисом Стивенсоном. Об этом Ковалев заявил в эфире Первого канала.

В воскресенье Ковалев победил техническим нокаутом россиянина Игоря Михалкина, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Бой завершился в седьмом раунде.

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"Это был непростой бой с левшой, а у меня было не так много спаррингов с левшами. Думаю, что-то сегодня пошло не так, не все было идеально. Я чувствовал себя уставшим, мне было слегка некомфортно, и соперник был у меня непростой. У соперника отличная выносливость, и он очень техничен", - заявил 34-летний Ковалев.

"Я готов к большим боям, но не с левшой, - отметил российский боксер. - Я готов провести бой с Биволом, если это будет действительно денежный бой. Пока мы можем подраться с другими соперниками, а потом провести поединок друг с другом. Я бы хотел провести бой против Баду Джека, если он победит Адониса Стивенсона".

Бивол в воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом в 12-м раунде победил кубинца Салливана Барреру, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения. Джек завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) в августе 2017 года, нокаутировав британца Натана Клеверли в пятом раунде. В мае 2018 года он проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Ковалев впервые защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над украинцем Вячеславом Шабранским. В послужном списке Ковалева теперь 32 победы (28 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

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