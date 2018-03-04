ФИФА определится со списком арбитров на ЧМ-2018 в конце марта

ЦЮРИХ /Швейцария/, 4 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Междунарожная федерация футбол (ФИФА) планирует в конце марта определиться со списком арбитров, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом ТАСС сообщил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

"Думаю, что мы окончательно определимся со списком арбитров на чемпионат мира к концу марта. Это случится после двухнедельного семинара в Дубае, который завершится 25 марта. Мы пока не решили, сколько бригад будет работать в России, но их количество не будет сильно отличаться от того, что было четыре года назад. На чемпионате мира в Бразилии работали 25 бригад", - сказал Бузакка.

"Раньше мы объявляли список судей уже в январе. Но сейчас это сложно было сделать так рано в связи с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR). Требования к арбитрам изменились, так что мы должны дополнительно убедиться, что тот или иной судья действительно подходит для работы на самом важном спортивном турнире. Поэтому в этот раз решение будет принято в самый последний момент", - пояснил Бузакка.

На право работать на матчах чемпионат мира претендует российский арбитр Сергей Карасев. "Карасев и два его ассистента примут участие в семинаре в Дубае. У него такие же шансы, как и у всех остальных, мы должны посмотреть его в деле. Мы выбираем судей исключительно по показателям их работы, а не по каким-то политическим мотивам", - отметил Бузакка.

По словам Бузакки, перед чемпионатом мира арбитры проведут заключительный сбор в тренировочном центре в итальянском Коверчано. "Судьи прилетят в Москву 3 июня. В качестве тренировочной площадки для них выбран стадион "Локомотив", - сказал Бузакка.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.