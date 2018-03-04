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Аргентинец дель Потро выиграл турнир ATP в Акапулько, обыграв в финале Андерсона из ЮАР

Спорт
4 марта, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

29-летний аргентинец выиграл 21-й титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов

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Хуан Мартин дель Потро

Хуан Мартин дель Потро

© EPA/ANTONIO BAT

ТАСС, 4 марта. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл южноафриканца Кевина Андерсона в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился в мексиканском Акапулько (призовой фонд - более $1,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу аргентинца. Игра продолжалась 1 час 40 минут. 29-летний аргентинец в седьмой раз в карьере играл с южноафриканцем и в седьмой раз одержал победу. Дель Потро было посеян на турнире под шестым номером, Андерсон - под пятым.

Дель Потро выиграл 21-й титул на турнирах ATP. Аргентинец впервые с октября 2013 года выиграл турнир из серии ATP 500, тогда он одержал победу на соревнованиях ATP в швейцарском Базеле. Дель Потро является победителем Открытого чемпионата США 2009 года, а также серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне и бронзовым медалистом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Благодаря победе в Акапулько он поднимется с девятой на седьмую строчку в рейтинге ATP.

На турнире в Акапулько принимал участие российский теннисист Андрей Рублев. 20-летний россиянин в первом круге соревнований уступил испанцу Давиду Ферреру, который во втором раунде проиграл дель Потро.

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