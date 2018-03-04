Семен Павличенко стал победителем чемпионата России по санному спорту

ТАСС, 4 марта. Семен Павличенко завоевал золото чемпионата России по санному спорту, который стартовал в воскресенье на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская.

Вторым по сумме двух заездов стал Александр Степичев, бронза досталась Александру Горбацевичу. Степан Федоров, занявший на Олимпиаде-2018 13-е место, на чемпионате страны показал четвертый результат.

Павличенко, в чьем активе есть победы на чемпионатах мира и Европы, на Играх в Южной Корее занял 14-е место. Другой лидер российской команды Роман Репилов, финишировавший на ОИ-2018 восьмым, из-за травмы не смог выступить в Сочи.

4 марта будут также разыграны награды в соревнованиях у женщин.