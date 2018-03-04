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Семен Павличенко стал победителем чемпионата России по санному спорту

Спорт
4 марта, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Вторым стал Александр Степичев, бронза досталась Александру Горбацевичу

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Александр Степичев, Семен Павличенко и Александр Горбацевич

Александр Степичев, Семен Павличенко и Александр Горбацевич

© Федерация санного спорта России

ТАСС, 4 марта. Семен Павличенко завоевал золото чемпионата России по санному спорту, который стартовал в воскресенье на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская.

Вторым по сумме двух заездов стал Александр Степичев, бронза досталась Александру Горбацевичу. Степан Федоров, занявший на Олимпиаде-2018 13-е место, на чемпионате страны показал четвертый результат.

Павличенко, в чьем активе есть победы на чемпионатах мира и Европы, на Играх в Южной Корее занял 14-е место. Другой лидер российской команды Роман Репилов, финишировавший на ОИ-2018 восьмым, из-за травмы не смог выступить в Сочи.

4 марта будут также разыграны награды в соревнованиях у женщин.

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