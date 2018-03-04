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Конькобежка Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на спринтерском ЧМ

Спорт
4 марта, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Позднее в воскресенье конькобежки выступят на дистанции 1000 м, после чего будут определены медалисты чемпионата мира в китайском Чанчуне

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ТАСС, 4 марта. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место во втором забеге на 500 метров на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в китайском Чанчуне. Позднее в воскресенье конькобежки выступят на заключительной дистанции чемпионата мира - 1000 м.

Россиянка показала результат 37,96 секунды. Первое место заняла японка Нао Кодайра (37,72). Второй стала голландка Йорин тер Морс (37,86).

Другая российская конькобежка Ангелина Голикова стала четвертой (37,99). Дарья Качанова заняла пятое место (38,20).

После трех дистанции в общем зачете лидирует Кодайра (112,790 очков). Второе место занимает тер Морс (113,140; отставание 0,7 секунды), третье - американка Бриттани Боу (113,950; +2,32). Фаткулина идет на четвертой позиции (114,400; +3,22), Голикова - на пятой (114,685; +3,79), Качанова - на 20-й (150,295; +75,01).

Медалисты чемпионата мира будут определены по итогам забегов на 1000 м.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 м. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

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