Шведка Неслунд победила на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске

ТАСС, 4 марта. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд заняла первое место в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Челябинске.

Второе место в финальном заезде заняла канадка Бриттани Фелан, третьей стала швейцарка Фанни Смит. Россиянка Анастасия Чирцова заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде и не смогла пробиться в полуфинал.

В субботу в первый день соревнований победу одержала Смит. Второе место заняла Фелан, третьей стала австрийка Катрин Офнер. Чирцова заняла 13-е место, завершив борьбу на стадии 1/4 финала, другая россиянка Виктория Завадовская не прошла квалификацию и стала 19-й.

Этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске завершился в воскресенье. Следующий этап станет заключительным в сезоне и пройдет 17 марта во французском Межеве.