Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шведка Неслунд победила на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске

Спорт
4 марта, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Россиянка Анастасия Чирцова не смогла пробиться в полуфинал

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сандра Неслунд

Сандра Неслунд

© EPA/CHRISTINE OLSSON

ТАСС, 4 марта. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд заняла первое место в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Челябинске.

Второе место в финальном заезде заняла канадка Бриттани Фелан, третьей стала швейцарка Фанни Смит. Россиянка Анастасия Чирцова заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде и не смогла пробиться в полуфинал.

В субботу в первый день соревнований победу одержала Смит. Второе место заняла Фелан, третьей стала австрийка Катрин Офнер. Чирцова заняла 13-е место, завершив борьбу на стадии 1/4 финала, другая россиянка Виктория Завадовская не прошла квалификацию и стала 19-й.

Этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске завершился в воскресенье. Следующий этап станет заключительным в сезоне и пройдет 17 марта во французском Межеве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама