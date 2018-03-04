Канадский фристайлист Друри победил на этапе КМ по ски-кроссу в Челябинске

ТАСС, 4 марта. Канадский фристайлист Кевин Друри занял первое место в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Челябинске.

Вторым в финале стал швейцарец Йонас Ленхерр, третьим - словенец Филип Флисар. Россиянин Сергей Ридзик финишировал четвертым в 1/4 финала и не пробился в полуфинал. Ридзик занял 13-е место, другой россиянин Игорь Омелин - 23-е, Семен Денщиков - 30-е.

В субботу в первый день соревнований победу одержал Ленхерр, вторым стал Друри, третьим - француз Жан-Фредерик Шапюи. Омелин занял седьмое место, Ридзик - 10-е, Егор Коротков - 11-е, Евгений Можаев - 19-е, Максим Вихров - 24-е, Денщиков - 32-е.

Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее в текущем розыгрыше Кубка мира россиянин одержал победу на этапе в австрийском Монтафоне.

Этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске завершился в воскресенье. Следующий этап станет заключительным в сезоне и пройдет 17 марта во французском Межеве.