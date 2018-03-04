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ФК "Локомотив": перформанс "Спартака" на матч РФПЛ запрещен в целях безопасности

Спорт
4 марта, 12:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В отделе по работе с болельщиками "Локомотива" напомнили, что в августе фанатам железнодорожников также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со "Спартаком"

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Перформанс болельщиков футбольного клуба "Спартак" на матч чемпионата России против "Локомотива" запрещен принимающей стороной в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщили в отделе по работе с болельщиками "Локомотива".

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Ранее в Twitter спартаковского фанатского объединения "Фратрия" появилось сообщение о том, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил фанатам организовать перформанс, согласованный с Российской футбольной премьер- лигой (РФПЛ). Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет на "РЖД-Арене" в воскресенье и начнется в 16:30 мск.

"Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз. Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться. Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со "Спартаком". Принимающая сторона имеет на это право", - сообщили в отделе "Локомотива".

Игра первого круга между "Спартаком" и "Локомотивом" прошла 19 августа на "Открытие-Арене" и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.

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