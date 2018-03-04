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Российская конькобежка Фаткулина завоевала бронзу на спринтерском чемпионате мира

Спорт
4 марта, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Чемпионкой стала голландка Йорин тер Морс, серебро выиграла американка Бриттани Боу

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Россиянка Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в китайском Чанчуне.

На заключительной дистанции соревнований 1000 метров Фаткулина заняла пятое место, показав время 1 минута 16,44 секунды. По итогам четырех забегов россиянка набрала 152,650 очка. В забегах на 500 метров она стала пятой и третьей, в первом забеге на 1000 метров - седьмой.

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Чемпионкой стала голландка Йорин тер Морс, набравшая 150,735 очка, серебро выиграла американка Бриттани Боу (151,915). Другая российская конькобежка Ангелина Голикова заняла шестое место (153,495), Дарья Качанова - 19-е (188,895). Чемпионка мира 2017 года японка Нао Кодайра лидировала после трех дисциплин, но снялась с соревнований из-за болезни и не вышла на старт заключительного забега.

Тер Морс впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира в спринтерском многоборье. В 2016 и в 2017 годах она выигрывала бронзовые медали. Тер Морс является трехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане она стала первой на дистанции 1000 метров.

Фаткулина стала третьей россиянкой, которая выиграла медаль чемпионата мира в спринтерском многоборье. Оксана Равилова становилась бронзовой медалисткой в 1993 году и серебряной в 1995 году, Светлана Журова стала чемпионкой мира в 2006 году. Ранее лучшим результатом Фаткулиной на данном турнире было пятое место в 2015 году. Фаткулина, которая является серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионом мира 2013 года, не смогла выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, спортсмены по два раза выходят на дистанции 500 м и 1000 м. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

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