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Красная разметка нанесена на поле из-за снегопада перед матчем "Локомотив" - "Спартак"

Спорт
4 марта, 13:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Подготовка к матчу идет в штатном режиме, поле зеленое, в настоящий момент снега на нем нет

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"РЖД-Арена"

"РЖД-Арена"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Красная разметка будет нанесена на поле "РЖД-Арены" из-за снегопада в день матча между московскими "Локомотивом" и "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

В воскресенье Гидрометцентр прогнозирует в Москве пасмурную погоду, сильный снегопад и небольшой мороз до минус восьми градусов.

"Подготовка к матчу идет в штатном режиме, поле зеленое, в настоящий момент снега на нем нет. Но, учитывая прогноз на ближайшие часы, инспектор матча принял решение о нанесении красной разметки", - сказали в пресс-службе.

Матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 16:30 мск.

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