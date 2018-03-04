Красная разметка нанесена на поле из-за снегопада перед матчем "Локомотив" - "Спартак"

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Красная разметка будет нанесена на поле "РЖД-Арены" из-за снегопада в день матча между московскими "Локомотивом" и "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

В воскресенье Гидрометцентр прогнозирует в Москве пасмурную погоду, сильный снегопад и небольшой мороз до минус восьми градусов.

"Подготовка к матчу идет в штатном режиме, поле зеленое, в настоящий момент снега на нем нет. Но, учитывая прогноз на ближайшие часы, инспектор матча принял решение о нанесении красной разметки", - сказали в пресс-службе.

Матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 16:30 мск.