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Кравцов: бронза ЧМ конькобежки Фаткулиной особенна ценна в сложившейся ситуации

Спорт
4 марта, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В воскресенье россиянка стал третьей на чемпионате мира в китайском Чанчуне

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бронза чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье россиянки Ольги Фаткулиной представляет особую ценность в сложившейся ситуации. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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В воскресенье Фаткулина стал третьей на чемпионате мира в китайском Чанчуне, победила голландка Йорин тер Морс, серебро у американки Бриттани Боу. Фаткулина, которая является серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионом мира 2013 года, не смогла выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

"Ольга - большая молодец. Учитывая ситуацию, которую ей удалось пережить, эта медаль представляет особую ценность. Очень рад за нее, она проявила настоящие волевые качества. Считаю ее награду большим успехом", - сказал Кравцов.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, спортсмены по два раза выходят на дистанции 500 м и 1000 м. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

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