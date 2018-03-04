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Футболист "Фиорентины" Астори умер в возрасте 31 года

Спорт
4 марта, 14:14 дата обновления: 4 марта, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Причина смерти капитана итальянского клуба не сообщается

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Давиде Астори

Давиде Астори

© EPA-EFE/FABIO MURRU

ТАСС, 4 марта. Защитник и капитан футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что Астори скончался из-за внезапной болезни, - говорится в сообщении клуба. - Мы призываем с уважением относиться к чувствам семьи покойного".

Встреча 27-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Фиорентиной", которая должна была пройти в воскресенье, отменена.

Кроме того, был отменен другой матч первенства страны между "Дженоа" и "Кальяри", который также был запланирован на воскресенье.

Астори выступал за "Фиорентину" с 2015 года, до этого он играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол. Также в его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.

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