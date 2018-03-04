Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: потенциал боксера Бивола говорит о том, что он может стать настоящей звездой

Спорт
4 марта, 14:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский боксер Дмитрий Бивол обладает большим потенциалом, который может позволить ему в будущем стать настоящей звездой. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира Дмитрий Пирог.

Галерея
10 фото
Сергей Ковалев и Игорь Михалкин (слева направо)
© AP Photo/Adam Hunger

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря Михалкина

В воскресенье в Нью-Йорке прошел бой между Биволом и кубинцем Салливаном Баррерой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Бивол выиграл техническим нокаутом в 12-м раунде.

"В очередной раз я убедился, что у Бивола огромный потенциал. Парень молодой, у него есть возможности развиваться, и, самое главное, он хочет развиваться. Дмитрий видит и анализирует происходящее в ринге, данный бой это еще раз показал. Учитывая возраст Бивола, понимаешь, что он умеет анализировать и пытается развиваться, надеюсь, что от боя к бою мы будем видеть его прогресс. Это показатель того, что у нас появился интересный боксер, надеюсь, будущая звезда", - заявил Пирог.

"Достаточно непростой получилась защита титула в поединке с опытным и "вязким" Баррерой, который использовал такие приемы, которые не давали Биволу подобрать удобную дистанцию. Дмитрий пытался плотно бить, но удары не доходили до цели. Ближе к чемпионским раундам он отпустил ситуацию, стал боксировать как раньше, по-любительски, как учили в советской школе, у него стало лучше получаться, стал меньше пропускать, дал возможность промахиваться сопернику, и как только появилась возможность, плотно попал", - отметил собеседник агентства.

"То, что Дмитрий смог перестроиться по ходу боя, говорит о его высоком боксерском интеллекте, не каждому чемпиону такое дано. Плюс он может сильно и точно бить в поздних раундах", - подытожил Пирог.

В послужном списке 27-летнего Бивола теперь 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения. 36-летний Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 - нокаутом).

Смотрите также

Рябинский: Бивол пока не планирует проводить бои с Бетербиевым и Ковалевым

Российский боксер Бивол заявил, что чувствовал себя новичком в поединке с Баррерой

Дмитрий Бивол победил кубинца Барреру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама