Эксперт: потенциал боксера Бивола говорит о том, что он может стать настоящей звездой

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский боксер Дмитрий Бивол обладает большим потенциалом, который может позволить ему в будущем стать настоящей звездой. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира Дмитрий Пирог.

В воскресенье в Нью-Йорке прошел бой между Биволом и кубинцем Салливаном Баррерой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Бивол выиграл техническим нокаутом в 12-м раунде.

"В очередной раз я убедился, что у Бивола огромный потенциал. Парень молодой, у него есть возможности развиваться, и, самое главное, он хочет развиваться. Дмитрий видит и анализирует происходящее в ринге, данный бой это еще раз показал. Учитывая возраст Бивола, понимаешь, что он умеет анализировать и пытается развиваться, надеюсь, что от боя к бою мы будем видеть его прогресс. Это показатель того, что у нас появился интересный боксер, надеюсь, будущая звезда", - заявил Пирог.

"Достаточно непростой получилась защита титула в поединке с опытным и "вязким" Баррерой, который использовал такие приемы, которые не давали Биволу подобрать удобную дистанцию. Дмитрий пытался плотно бить, но удары не доходили до цели. Ближе к чемпионским раундам он отпустил ситуацию, стал боксировать как раньше, по-любительски, как учили в советской школе, у него стало лучше получаться, стал меньше пропускать, дал возможность промахиваться сопернику, и как только появилась возможность, плотно попал", - отметил собеседник агентства.

"То, что Дмитрий смог перестроиться по ходу боя, говорит о его высоком боксерском интеллекте, не каждому чемпиону такое дано. Плюс он может сильно и точно бить в поздних раундах", - подытожил Пирог.

В послужном списке 27-летнего Бивола теперь 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения. 36-летний Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 - нокаутом).