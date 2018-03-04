Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Спорт
4 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Победу одержала финка Криста Пярмякоски, которая является трехкратной олимпийской медалисткой Игр-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Непряева

Наталья Непряева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти.

Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 58,3 секунды. Победу одержала финка Криста Пярмякоски (24.37,4), которая является трехкратной олимпийской медалисткой Игр-2018 в Пхёнчхане. Финская лыжница опередила россиянку на 20,9 секунды. Третье место заняла восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген (отставание 26,7 секунды).

Смотрите также

Бронзовый призер ОИ лыжница Непряева получит от Тверской области 2,5 млн руб. на жилье

Губернатор: Непряева проявила настоящий чемпионский характер в лыжной эстафете на ОИ

Шведка Неслунд победила на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске

Биатлонистки Юрлова-Перхт и Виролайнен выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Российская лыжница Анастасия Седова финишировала на 11-й позиции (+1.14,0). Алиса Жамбалова заняла 15-е место (+1.21,5), Анна Жеребятьева - 21-е (+1.34,9), Яна Кирпиченко - 35-е (+2.11,5), Полина Некрасова - 56-е (+3.40,4). Юлия Белорукова не стартовала в гонке.

22-летняя Непряева впервые в карьере попала на подиум гонки на этапе Кубка мира. Ранее ее лучшим результатом было четвертое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в декабре 2017 года. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Непряева завоевала бронзу в эстафете и стала четвертой в индивидуальном спринте классическим стилем.

Непряева принесла женской сборной России вторую медаль в текущем розыгрыше Кубка мира. Ранее третье место в классическом спринте заняла Белорукова, завоевавшая бронзу в ноябре 2017 года на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Драммене 7 марта. Спортсмены выступят в индивидуальном спринте классическим стилем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама