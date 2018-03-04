Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

ТАСС, 4 марта. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти.

Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 58,3 секунды. Победу одержала финка Криста Пярмякоски (24.37,4), которая является трехкратной олимпийской медалисткой Игр-2018 в Пхёнчхане. Финская лыжница опередила россиянку на 20,9 секунды. Третье место заняла восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген (отставание 26,7 секунды).

Российская лыжница Анастасия Седова финишировала на 11-й позиции (+1.14,0). Алиса Жамбалова заняла 15-е место (+1.21,5), Анна Жеребятьева - 21-е (+1.34,9), Яна Кирпиченко - 35-е (+2.11,5), Полина Некрасова - 56-е (+3.40,4). Юлия Белорукова не стартовала в гонке.

22-летняя Непряева впервые в карьере попала на подиум гонки на этапе Кубка мира. Ранее ее лучшим результатом было четвертое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в декабре 2017 года. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Непряева завоевала бронзу в эстафете и стала четвертой в индивидуальном спринте классическим стилем.

Непряева принесла женской сборной России вторую медаль в текущем розыгрыше Кубка мира. Ранее третье место в классическом спринте заняла Белорукова, завоевавшая бронзу в ноябре 2017 года на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Драммене 7 марта. Спортсмены выступят в индивидуальном спринте классическим стилем.