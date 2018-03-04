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Норвежский конькобежец Лорентсен стал чемпионом мира в спринтерском многоборье

Спорт
4 марта, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Второе место занял голландец Кьелд Нёйс, бронзу завоевал его соотечественник Кай Вербей

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Ховар Лорентсен

Ховар Лорентсен

© AP/Petr David Josek

ТАСС, 4 марта. Норвежец Ховар Лорентсен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который завершился в китайском Чанчуне.

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Лорентсен одержал победу в обоих забегах на 500 метров, а также стал вторым и четвертым на дистанции 1000 метров. По итогам четырех забегов норвежец набрал 139,360 очка. Второе место занял голландец Кьелд Нёйс (139,510), который третий год подряд попадает на подиум мирового первенства в спринте (серебро в 2016, бронза в 2017). Бронзу завоевал его соотечественник Кай Вербей (139,535), который был первым на чемпионате мира в 2017 году.

Российский конькобежец Алексей Есин, который является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в спринтерском многоборье, занял девятое место. Он набрал 140,700 очка. Михаил Козлов стал 15-м (141,760).

25-летний Лорентсен впервые в карьере стал чемпионом мира в спринтерском многоборье. В 2017 году он выиграл серебро. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане норвежец выиграла золото на дистанции 500 м и бронзу на дистанции 1000 м.

Россиянин Павел Кулижников, который является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье (2015, 2016) и действующим обладателем мирового рекорда на дистанции 500 м, не выступал в Чанчуне. Как ранее сообщал ТАСС тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев, Кулижников пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы паха.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, спортсмены по два раза выходят на дистанции 500 м и 1000 м. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

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