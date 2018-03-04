Крянин: лыжники Ретивых и Непряева на этапе КМ показали, что не боятся авторитетов

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Высокие результаты российских лыжников Глеба Ретивых и Натальи Непряевой на этапе Кубка мира в финском Лахти говорят о том, что они не боятся авторитетных соперников. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В воскресенье Непряева стала второй в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км, впервые в карьере попав на подиум на этапах Кубка мира. Днем ранее Ретивых финишировал вторым в спринте. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Непряева стала бронзовым призером в эстафете, Ретивых же не получил приглашения от Международного олимпийского комитета, как и многие лидеры национальной команды.

"Результаты наших лыжников на текущих этапах показывают, что ребята готовы бороться за медали любого достоинства уже сейчас. У нас есть хорошая скамейка запасных, ребята начинают пробиваться на вершину и не стесняются авторитетов. Надеюсь, что вскоре они выйдут на лидирующие позиции", - заявил Крянин.

"У нас есть ребята, которые немного расстроились после Игр, кто-то приболел, но большинство не сдались, доказывают, что они сильнейшие, и это здорово. У нас еще продолжается сезон, еще будет возможность показать себя, далее межсезонье, по прошествии которого нужно будет демонстрировать более высокие результаты. На оставшихся этапах применим ротацию, будем проверять лыжников на дальние дистанции. Впереди еще приличное количество этапов Кубка мира, будем смотреть молодых на 30 км у женщин и на 50 км у мужчин, будем менять ребят от этапа к этапу", - добавил собеседник агентства.

Крянин отметил, что участие в оставшихся этапах Кубка мира Александра Легкова и Никиты Крюкова находится под вопросом. "Все по-разному подошли к своему недопуску на Олимпиаду - кто-то очень эмоционально воспринял эту ситуацию и находится не в оптимальной форме, кто-то продолжал тренировки. Если они изъявят желание попробовать себя на этапах Кубка мира, то, конечно, они там примут участие. Пока о планах выступить на этапах Кубка мира ни Никита, ни Саша не говорили, но, думаю, мы их увидим на чемпионате России", - заключил вице-президент ФЛГР.

Чемпионат России пройдет в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля.