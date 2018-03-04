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РФПЛ рассмотрит инцидент с запретом перформанса "Спартака" после матча с "Локомотивом"

Спорт
4 марта, 16:02 UTC+3 МОСКВА ТАСС Максим, Пахомов

В матче первого круга между этими командами болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов /. Руководство футбольного клуба "Локомотив" выступило против перформанса болельщиков "Спартака", после матча Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) разберет этот прецедент. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

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Ранее в Twitter спартаковского фанатского объединения "Фратрия" появилось сообщение о том, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил фанатам организовать перформанс, согласованный с РФПЛ. Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет на "РЖД-Арене" в воскресенье и начнется в 16:30 мск.

"Нам не удалось достигнуть договоренности по перформансу болельщиков "Спартака" на матче с "Локомотивом", но, может, в последнюю минуту клуб еще передумают. "Локомотив" был против, они это не обосновывали, но я знаю, что такой же запрет был со стороны "Спартака", видимо, это ответная мера. Наверное, будем разбираться после матча у себя в сообществе, мы решим, что можно сделать с этим в дальнейшем", - сказал Мейтин.

Игра первого круга между "Спартаком" и "Локомотивом" прошла 19 августа на "Открытие-Арене" и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. На этом матче болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс.

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