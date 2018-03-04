Индийский шахматист Ананд стал победителем Мемориала Михаила Таля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд победил на Мемориале Михаила Таля, который проходит в Москве.

В третий день турнира были сыграны заключительные три тура по быстрым шахматам, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Ананд дважды сыграл вничью - с россиянином Сергеем Карякиным и израильтянином Борисом Гельфандом, а также победил российского шахматиста Александра Грищука.

В турнирной таблице Ананд набрал 6 очков. Второе место поделили Карякин, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и американец Хикару Накамура, набравшие по 5 баллов. Грищук и Гельфанд поделили пятое место (4,5), российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Даниил Дубов - седьмое (4), россияне Ян Непомнящий и Петр Свидлер - девятое (3,5).

5 марта состоится блиц-турнир, где будут сыграны 13 туров, в каждой партии участники получают по 5 минут времени с добавлением трех секунд за каждый ход.