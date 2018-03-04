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СКА победил "Северсталь" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

Спорт
4 марта, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Клуб из Санкт-Петербурга добился победы в овертайме со счетом 4:3

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Болельщики СКА

Болельщики СКА

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Петербургский СКА обыграл дома череповецкую "Северсталь" со счетом 4:3 в первом овертайме первого матча серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличились Илья Ковальчук (13-я минута), Вячеслав Войнов (48), Вадим Шипачев (57). За "Северсталь" шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (27), Игорь Гераськин (36), Олег Яшин (60). Павел Дацюк на восьмой минуте овертайма реализовал удаление Алексея Угарова. Все четыре шайбы в составе победителей забросили олимпийские чемпионы Игр в Пхёнчхане.

"Северсталь" отыграла 24 минуты в меньшинстве, в составе СКА не было ни одного удаления. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА.

Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге 5 марта.

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