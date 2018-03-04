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Карякин остался доволен своим выступлением в рапиде на Мемориале Таля

Спорт
4 марта, 20:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По итогам турнира по рапиду россиянин набрал пять очков и поделил второе-четвертое место с американцем Хикару Накамурой и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Олег Зотов

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шахматист Сергей Карякин остался доволен итогами турнира по рапиду, который прошел в рамках Мемориала Михаила Таля в Москве. Об этом гроссмейстер рассказал ТАСС.

По итогам турнира по рапиду Карякин набрал пять очков и поделил второе-четвертое место с американцем Хикару Накамурой и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Победителем стал индиец Вишванатан Ананд.

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"В целом, я играл хорошо, не было ни одной плохой позиции за эти девять партий. В семи партиях позиции были равные, а то и более выигрышные, другое дело, что мне не удавалось довести их до победы, все время они завершались вничью. В целом, это показатель хорошей формы, что мне удавалось переигрывать соперников. А тот факт, что в цейтноте мне не удавалось переигрывать соперников, здесь всегда можно прибавить, просто нужно больше концентрации, больше уверенности", - заявил Карякин.

Карякин и Владимир Крамник позднее в марте выступят в турнире претендентов, в котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за звание чемпиона мира. "Победа над Крамником действительно приятна, но это не было самоцелью. Конечно, в личной встрече победить прямого конкурента - что может быть приятней. Это было важно для меня", - рассказал гроссмейстер.

"Здесь нужно сделать поправку на то, что мы не могли светить свои идеи перед турниром претендентов, фактически перед каждой партией я думал, что мне можно играть, а что нет, - добавил Карякин. - Ананду было значительно легче, потому что он не будет играть в Берлине. В принципе, все закономерно, я мог набрать и больше очков, чуть везения не хватило, но тенденция соотношения хороших и плохих позиций меня радует".

Соревнования Мемориала Таля завершатся в понедельник турниром по блицу. Турнир претендентов пройдет с 10 по 28 марта в Берлине. Помимо Карякина и Крамника, в нем примут участие россиянин Александр Грищук, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и азербайджанец Мамедьяров.

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