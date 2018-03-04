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"Манчестер Сити" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

Спорт
4 марта, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Единственный гол на 46-й минуте забил португальский полузащитник Бернарду Силва

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© AP/Rui Vieira

ТАСС, 4 марта. "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл "Челси" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол на 46-й минуте забил португальский полузащитник Бернарду Силва. Для "Челси" это поражение стало четвертым в пяти последних матчах чемпионата Англии.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице, набрав 78 очков, "Челси" с 53 очками идет на пятом месте.

В следующем туре "Манчестер Сити" 12 марта на выезде сыграет со "Сток Сити", "Челси" 10 марта примет "Кристал Пэлас".

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