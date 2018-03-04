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Прядкин: "Спартак" и "Локомотив" не предлагали РФПЛ отменить очный матч

Спорт
4 марта, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

По словам главы РФПЛ, работники стадиона справились с организацией матча

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Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" не высказывали пожеланий об отмене игры 21-го тура чемпионата России по футболу, при этом работники "Локомотива" справились с подготовкой поля к игре. Об этом журналистам заявил президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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В воскресенье "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0. На протяжении всех 90 минут шел снег, который засыпал поле. При этом ранее из-за мороза был перенесен матч Кубка России между "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин заявил на послематчевой пресс-конференции, что игру стоило отменить.

"Сегодня не было пожеланий отменить матч ни от одной из команд. Я благодарен работникам "Локомотива", с самого утра мне обо всем докладывали сотрудники. У нас схожая ситуация с тульским "Арсеналом" и в Хабаровске, там прошел циклон и все было засыпано снегом. Мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел, все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться", - заявил Прядкин.

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"Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы, он желтого цвета и также бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки, но мы справились и все было видно", - рассказал Прядкин.

"Этот матч подвел черту этапу в чемпионской гонке, все остались на тех же позициях, что и были. Единственное, можно отметить, что "Краснодар" сейчас имеет 39 очков и обогнал "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, но интрига остается. Более того, не в обиду "Спартаку", но в этой игре "Локомотив" потерял два очка. Если бы железнодорожники получили сегодня три очка - их было бы достать очень сложно, но хорошо, что матч для "Локомотива" завершился вничью, очко им идет в плюс", - добавил глава РФПЛ.

После 21 туров чемпионата страны "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. "Спартак" располагается на третьем месте, отставая от железнодорожников на восемь очков.

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