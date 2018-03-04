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Хоккеист ЦСКА Григоренко заявил, что ему помогают положительные эмоции после ОИ-2018

Спорт
4 марта, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Нападающий в составе команды олимпийских атлетов из России выиграл золото Игр в Пхёнчхане

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Игроки ЦСКА Валерий Ничушкин (слева) и Михаил Григоренко

Игроки ЦСКА Валерий Ничушкин (слева) и Михаил Григоренко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что положительные эмоции, оставшиеся после победы на Олимпиаде-2018, помогают ему хорошо выступать. Об этом он сообщил журналистам.

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В воскресенье ЦСКА разгромил московский "Спартак" со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Григоренко оформил дубль. Нападающий в составе команды олимпийских атлетов из России выиграл золото Игр в Пхёнчхане.

"Позитивные эмоции, которые остались с Олимпиады, помогают показывать достойную игру. Ребята очень тепло встретили. Всегда приятно вернуться в родную команду", - отметил Григоренко.

"Счет не совсем отражает ход матча, игра была непростая и достаточно напряженная. Мы реализовали свои моменты, а они нет. Наш вратарь Илья Сорокин здорово сыграл", - прокомментировал итоги встречи хоккеист.

В субботу в "Лужниках" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, на котором присутствовал Григоренко. Мероприятие посетили многие спортсмены, в том числе и российские хоккеисты, победившие на Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Ходили вчера на митинг, поддерживали Владимира Владимировича, - поделился впечатлениями Григоренко. - Я в первый раз ходил на подобное мероприятие, очень рад новым положительным ощущениям. Приятно было видеть многих звезд, например, Владимира Машкова, недавно как раз смотрели фильм с ним в главной роли - "Движение вверх".

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