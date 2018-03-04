Тульский "Арсенал" победил "Ахмат" в матче чемпионата России

ТАСС, 4 марта. Тульский "Арсенал" дома со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил сербский полузащитник Горан Чаушич.

В составе хозяев дебютировали российский нападающий Артем Дзюба, заработавший желтую карточку, а также ивуарийский полузащитник Хабиб Майга. В конце матча за прямую красную карточку был удален бразильский защитник "Ахмата" Родолфо.

В турнирной таблице "Арсенал" идет на седьмом месте, набрав 28 очков, "Ахмат" с 26 очками идет восьмым.

В следующем туре "Арсенал" 9 марта на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" 11 марта примет ЦСКА.

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