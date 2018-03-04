Пейчинович: погода помешала "Локомотиву" и "Спартаку" показать хороший футбол

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Плохие погодные условия помешали футболистам московских "Локомотива" и "Спартака" показать хорошую игру. Об этом журналистам заявил защитник железнодорожников Неманья Пейчинович.

В воскресенье "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 21-го тура чемпионата России. На протяжении всех 90 минут шел снег.

"Обеим командам помешала погода. В минус 15 мяч ходит по полю, а в снежную погоду - нет, поэтому играть в снег мне понравилось меньше. В целом мы и "Спартак" знали, что это очень важная игра, где могла решиться судьба чемпионата, но вышла в итоге ничья, хотя мне кажется, что мы заслуживали сегодня победы. Нам не хватало, конечно, людей, которые получили травмы", - сказал Пейчинович.

"Установка была как обычно, тренер не говорил много, потому что понимал, что эта игра значит для нас. Самым сложным было, чтобы Луис Адриано и Квинси Промес нечасто получали мячи и не убегали за спину. В начале второго тайма преимущество было на стороне "Спартака", но в последние 15 минут мы старались забить гол, я чувствовал, что это может получиться", - рассказал футболист.

8 марта "Локомотив" на выезде сыграет в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Атлетико". "Это фаворит Лиги Европы, но мы будем играть на все сто процентов и стараться победить. Лично для меня чемпионат России важнее, хотя повторю, будем выкладываться везде максимально", - подчеркнул Пейчинович.

После 21 тура чемпионата страны "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. "Спартак" располагается на третьем месте, отставая от железнодорожников на восемь очков.