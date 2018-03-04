РФС: судья Сельдяков отработал матч "Зенит" - "Амкар" принципиально и последовательно

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный арбитр матча "Зенит" - "Амкар" Владимир Сльдяков отработал встречу принципиально и последовательно. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Матч 21-го тура чемпионата России прошел в Санкт- Петербурге в субботу и завершился со счетом 0:0. На 67-й, 94-й и 97-й минутах с поля были удалены футболисты Александр Ерохин, Доменико Кришито и Николай Зайцев. После игры арбитр подвергся критике со стороны главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Надо понимать, что матч был очень трудный, а судья был принципиален и последователен. Количество красных карточек не имеет никакого значения: есть футбол и правила игры, которыми руководствуется арбитр. Качество судейства определяется по другим параметрам, в том числе и по обоснованности вынесения карточек. У инспектора есть 48 часов на то, чтобы все пересмотреть и высказать свое мнение", - сказал Будогосский.

Он отметил, что эпизоды матча будут рассмотрены контрольно-квалификационной комиссией РФС. "Этот матч будет рассматривать контрольно-квалификационная комиссия, но пока не знаю, когда", - рассказал глава департамента РФС.

Сельдяков ошибся только при последней красной карточке

По словам Будогосского, на седьмой компенсированной к матчу минуте Сельдяков ошибся, забыв после двух желтых карточек показать защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву красную карточку. "Эта ошибка носит методический характер, она не грубая, не ключевая и не является основанием для каких-либо писем, заявлений и протестов. Это ошибка, которая касается только судейства, о чем с арбитром будет проведен разговор. Он должен был после второй желтой карточки показать сразу красную, чего не сделал, но от этого удаление не отменяется", - отметил глава департамента судейства.

"Решение судьи - это указание игроку, которое он исполняет, будь это предупреждение или удаление с поля. Бывают ситуации, когда судья может забыть показать красную карточку, но от этого суть не меняется. Мало того, в протокол внесена запись об удалении за вторую желтую карточку в процессе игры", - добавил он.

После 21-го тура чемпионата России "Зенит" опустился на четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Амкар" располагается на 14-й строчке с 22 баллами.