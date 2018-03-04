Игру "Локомотив" - "Спартак" на цифровых ресурсах "Матч ТВ" посмотрели 500 тыс. человек

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Матч Российской футбольной премьер-лиги между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" на цифровых ресурсах "Матч ТВ" посмотрели более полумиллиона человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Встреча 21-го тура чемпионата страны прошла в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена" и завершилась со счетом 0:0. Матч не транслировался на федеральном канале "Матч ТВ".

В пресс-службе напомнили, что холдинг "ГПМ Матч" организовал бесплатную трансляцию игры на своих ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. "За матчем московских клубов на цифровых ресурсах следило более 500 тысяч человек. Кроме того, более 200 тысяч подписчиков телеканала "Наш Футбол" смотрели матч в HD-качестве", - сообщили там.

"ГПМ Матч" сделал все возможное, чтобы болельщики смогли насладиться игрой команд на легальных ресурсах и получить доступ к спортивной трансляции в высоком качестве и дополнительной информацией о матче и командах", - подчеркнули в пресс-службе.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. "Спартак" располагается на третьем месте, отставая от железнодорожников на восемь очков.