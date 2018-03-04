Сборная России заняла 12-е место в общем зачете чемпионата мира по велотреку

ТАСС, 4 марта. Команда России заняла 12-е место в медальном зачете на чемпионате мира по велоспорту на треке, который завершился в голландском Апелдорне.

Россияне завоевали одно серебро и две бронзы. Дарья Шмелева заняла второе место в гонке на 500 метров с места. Александр Евтушенко стал третьим в индивидуальной гонке. Анастасия Войнова и Шмелева показали третий результат в командном спринте.

Победителем общего зачета стала сборная Нидерландов (5-5-2). Второе место заняла команда Германии (4-0-2), на третьей позиции расположились представители Великобритании (2-3-1).

На мировом первенстве 2017 года россияне завоевали три золота и одну бронзу.

Следующий чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в 2019 году в польском Прушкове.