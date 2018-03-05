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Две шайбы Дадонова позволили "Флориде" одержать шестую победу подряд в НХЛ

Спорт
5 марта, 1:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Шайба Задорова и 27 сэйвов Варламова не спасли "Колорадо" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

© AP

ТАСС, 5 марта. "Флорида" одержала победу над "Филадельфией" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (3-я минута), Евгений Дадонов (15, 39) и Джонатан Юбердо (43). У гостей отличился Трэвис Конечны (57).

Дадонов в третьем матче подряд набрал два очка. На его счету теперь 47 (20+27) очков в 55 матчах сезона. "Флорида" одержала шестую победу кряду.

В другом матче "Колорадо" дома проиграл в овертайме "Нэшвиллу" со счетом 3:4. В составе хозяев шайбу забросил защитник Никита Задоров, голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 27 бросков.

В турнирной таблице Западной конференции "Нэшвилл" (93 очка) лидирует, "Колорадо" (76) занимает восьмое место. "Флорида" (70) идет на восьмой строчке на Востоке, "Филадельфия" (79) - на пятой.

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