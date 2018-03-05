СМИ: чемпионка Игр-2016 из Бахрейна подозревается в употреблении допинга

ТАСС, 5 марта. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Рут Джебет, представляющая Бахрейн, подозревается в применении запрещенных веществ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в пробе 21-летней спортсменки найден эритропоэтин. По сведениям The Guardian, возможное нарушение антидопинговых правил Джебет может быть связано с проблемами с допинг-контролем в Кении, где спортсменка проводит много времени из-за учебы.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Джебет завоевала золото в беге на 3000 метров с препятствиями. Она является уроженкой Кении, с 2013 года выступает за Бахрейн. Ей принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями, установленный в августе 2016 года на этапе Бриллиантовой лиги.