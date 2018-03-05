Моисеева: российские керлингистки на чемпионате мира постараются избежать ошибок Олимпиады

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Команда Виктории Моисеевой постарается избежать на предстоящем чемпионате мира по керлингу ошибок, совершенных во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом Моисеева, являющаяся скипом команды, сказала ТАСС.

На прошедших Олимпийских играх команда Моисеевой заняла девятое место.

"Уже прошло некоторое время, поэтому нам удалось отойти от эмоций, связанных с Олимпиадой. Все члены команды успели побывать у себя дома - так проще было собраться с мыслями. Сегодня мы отправляемся в Канаду, где в местном Норт-Бейе пройдет чемпионат мира. У нас запланирован сбор в Торонто, где мы проведем порядка десяти дней", - сказала Моисеева.

"Постараемся не повторять ошибок, которые были совершены на Олимпийских играх - любой спортсмен хочет реабилитироваться за прошлые неудачи, - продолжила собеседница ТАСС. - Но мы, на самом деле, не особо думаем об этом. На каждом турнире хочется выступить хорошо, тем более на чемпионате мира. Не думаю, что у нас должны в голове сидеть какие-то тараканы в голове относительно неудачи на Играх - лишние мысли будут только мешать".

Моисеева отметила, что успехом можно будет считать завоевание медалей. "Это наш первый чемпионат мира, очень хочется забраться как можно выше", - сказала она.

Чемпионат мира по керлингу среди женщин пройдет в канадском Норт-Бейе с 17 по 25 марта.