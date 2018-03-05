Директор Футбольной ассоциации Англии извинился за слова о запрете звезды Давида в футболе

ТАСС, 5 марта. Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Гленн извинился за то, что упомянул звезду Давида в одном ряду с символами, которые, по его мнению, нарушают футбольные правила, связанные с запретом религиозных и политических образов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее FA открыла дело в отношении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы за ношение желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков. Ассоциация расценивает это как политический жест и считает, что Гвардиола нарушает правила, связанные с демонстрацией политических символов.

Гленн является членом Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который в прошлом году внес изменения в правила и разрешил Футбольным ассоциациям Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Англии, а также сборным этих стран использовать изображение красного мака во время и перед матчами. Гленн был одним из тех, кто активно боролся за то, чтобы сборным этих стран было позволено использовать данный символ, который является знаком памяти жертв военных конфликтов.

"Желтая лента Гвардиолы - это политический жест, он означает независимость Каталонии. Да, мы внесли изменения в правила, поэтому нормально относимся к таким символам, как красный мак, - попытался объяснить свою позицию английский чиновник. - Но мы не хотим видеть вещи, которые вызывают серьезные разногласия, это могут быть религиозные символы, как звезда Давида, это может быть серп и молот, это может быть свастика или что-то вроде изображения Роберта Мугабе (бывшего президента Зимбабве - прим. ТАСС) на футболке".

Руководство Совета еврейского лидерства осудило слова Гленна, назвав их оскорбительными и непозволительными, также Совет планирует обратиться с жалобой на чиновника в руководящий орган английского спорта. "Это высказывание было неразумным и бестактным, - заявил исполнительный директор Совета Саймон Джонсон, который ранее занимал в FA пост директора по корпоративным вопросам. - Звезда Давида - это еврейский религиозный символ, имеющий огромное значение для евреев по всему миру, поставить его в один ряд со свастикой и Мугабе является оскорблением".

Позднее Гленн принес извинения за свои слова. "Я бы хотел попросить прощения перед теми, кто был оскорблен примерами, которые я привел, ссылаясь на религиозную и политическую символику в футболе. В частности, я упомянул звезду Давида, которая является чрезвычайно важным символом для еврейского народа", - сказал чиновник.