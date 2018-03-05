СКА обыграл "Северсталь" во втором матче 1/8 финала КХЛ

ТАСС, 5 марта. Санкт-петербургский СКА на своем льду одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 7:4 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (16-я и 48-я минуты), Никита Гусев (24, 34), Виктор Тихонов (25), Александр Барабанов (32) и Илья Каблуков (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4, 27), Алексей Угаров (30) и Матей Странски (54).

Для нападающего СКА Патрика Торесена этот матч стал 100-м в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 7 марта в Череповце.