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Гвардиола перестанет носить желтую ленту на матчах чемпионата Англии по футболу

Спорт
5 марта, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В письме FA Гвардиола отметил, что намерен надевать желтую ленту на матчи Лиги чемпионов, где запретов на подобные акции нет

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

© EPA/HANNAH MCKAY

ТАСС, 5 марта. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет носить желтую ленту на матчах чемпионата Англии. Об этом он заявил в письме в Футбольную ассоциацию Англии, сообщает Sky news.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело в отношении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы за ношение желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков. Ассоциация расценивает это как политический жест и считает, что Гвардиола нарушает правила, связанные с демонстрацией политических символов.

В письме FA Гвардиола отметил, что намерен надевать желтую ленту на матчи Лиги чемпионов, где запретов на подобные акции нет.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.

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