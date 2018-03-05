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Третьяк удивлен небольшому количеству спартаковских болельщиков на матче КХЛ с ЦСКА

Спорт
5 марта, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В понедельник ЦСКА победил "Спартак" со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был удивлен небольшому количеству болельщиков "Спартака" на матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник ЦСКА победил "Спартак" со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. На арене присутствовало 3520 зрителей при вместимости арены 5600 человек. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев.

"Удивлен, что сегодня было мало спартаковских болельщиков. Армейских поклонников было много, а спартаковские не пришли поддержать команду - для меня это было странно. Знаю, что на своей домашней арене у них приходит много поклонников. Возможно, они думали, что сегодняшняя игра будет похожа на вчерашнюю", - сказал Третьяк.

"Думаю, что они придут на следующую домашнюю игру", - добавил президент ФХР.

Следующий матч "Спартак" и ЦСКА проведут 7 марта.

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Третьяк, Владислав Александрович
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