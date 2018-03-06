Сто дней до старта ЧМ отметят забегом на 2018 метров и дельфиньим футболом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года вышла на финишную прямую - до старта турнира остается 100 дней. Города-хозяева ЧМ-2018 отметят эту отсечку акциями и представлениями.

В Большом сочинском дельфинарии парка "Ривьера" пройдет футбольный матч между двумя командами дельфинов. "По задумке организаторов, зрители матча дельфинов будут олицетворять различные футбольные страны: устроят соревнования в речевках и наденут атрибуты любимых команд", - рассказали в ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

В Северной столице России во вторник пройдет флешмоб "Санкт-Петербург принимает гостей". Ученики школ и гимназий Центрального района города развернут на Дворцовой площади 18-метровый флаг России. "Он станет символом гостеприимства Северной столицы для европейских болельщиков", - сообщили в пресс-службе района.

Также праздник пройдет в городском Дворце творчества юных в Аничковом дворце. Там пройдет флешмоб Российского движения школьников. Частью акции станет представление флагов стран сборных - участниц ЧМ-2018 в Петербурге - Марокко, Ирана, Египта, Коста-Рики, Аргентины, Нигерии.

В этот же день в Петербурге запустят обратный отсчет до начала чемпионата мира на специальных часах, установленных на Малой Конюшенной улице рядом с Невским проспектом.

Виртуальная реальность в Москве

В Москве празднование 100 дней до старта турнира пройдет на территории открытого катка ВДНХ. К участию в мероприятии приглашены шесть тысяч городских волонтеров столицы, которые прошли отбор и начали подготовку к мировому первенству. Гостями мероприятия станут послы ЧМ - телеведущая Яна Чурикова и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Старт празднованию 100 дней до ЧМ-2018 даст организованный волонтерами флешмоб, посвященный приближению главного футбольного турнира планеты.

На катке ВДНХ столичных добровольцев ожидает спортивно- развлекательная программа: праздничный концерт, конкурсы на льду и розыгрыши призов. Участники мероприятия также смогут посетить VR-кинотеатр международного информационного телеканала. С помощью специальных очков виртуальной реальности зрители смогут увидеть серию панорамных роликов о стадионах ЧМ-2018, а также панорамные фильмы, снятые на борту МКС и в открытом космосе, видео из кабины самолетов, ролики о природе России и экстремальных видах спорта.

Исторические плакаты и розыгрыш билетов

В калининградском торгово-развлекательном центре "Европа" во вторник откроется выставка 21 плаката чемпионатов мира - от 1930 года до первого в России мирового первенства 2018 года. Также будут организованы выступления футбольных фристайлеров и конкурсы. Среди призов - официальный игровой мяч и билеты на первый тестовый матч на стадионе, строящемся в городе к ЧМ-2018.

"Одним из призов, который смогут получить участники мероприятия, станут несколько билетов на первый тестовый матч на новом стадионе", - рассказали ТАСС в АНО "Дирекция Калининград 2018", выступающей организатором события.

Символичные акции пройдут во вторник в других южных городах-организаторах турнира. В Волгограде на верхней террасе набережной Волги соберутся любители бега и поклонники здорового образа жизни. В честь праздника они пробегут дистанцию в 2018 метров. Все они получат памятные сувениры с символикой ЧМ-2018.

В Ростове-на-Дону пройдет школьный футбольный турнир. Участие в нем примут ребята, которые родились в 2010 году - именно тогда Россия получила право проведения ЧМ-2018. Также для школьников организуют мастер-класс от профессиональных футболистов. В этот день город посетит посол чемпионата мира - телеведущая и модель Виктория Лопырева.

Футбольные уроки и массовые зарядки

В Нижнем Новгороде во вторник в лицее №38 пройдет футбольный урок. Его проведут заместитель спортивного директора футбольного клуба "Олимпиец" Антон Хазов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, а также ведущий и комментатор Первого канала Павел Занозин.

В Екатеринбурге и Самаре к 100 дням до начала чемпионата мира будут приурочены массовые зарядки и футбольные праздники. В Казани во вторник стартует процесс набора городских волонтеров ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.