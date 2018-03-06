Допинг-проба мексиканского боксера Альвареса дала положительный результат

ТАСС, 6 марта. Одна из допинг-проб мексиканского боксера Сауля Альвареса дала положительный результат. Об этом сообщает портал Boxingscene со ссылкой на заявление Golden Boy Promotions.

Допинг-проба, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии поединка против казахстанца Геннадия Головкина дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечается, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого за последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Это предположение подтвердил директор антидопингового центра, который проводил допинг-тест, Дэниэль Эйчнер. "Концентрация вещества находится в пределах того, что может попасть в организм с зараженным мясом", - сказал он.

Альвврес принял решение перенести свой тренировочный лагерь из Мексики в США, где собирается пройти множество дополнительных допинг-тестов.

"Я уважаю спорт, поэтому случившееся меня очень беспокоит, раньше со мной ничего подобного не происходило, - сказал боксер. - Я готов пройти любые процедуры, чтобы разъяснить эту ситуацию. Я верю, что в конечном итоге истина будет на моей стороне".

Бой-реванш между Альваресом и чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Головкиным должен пройти 5 мая. Первый бой между боксерами прошел 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом.