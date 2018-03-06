В чемпионате Италии по футболу со следующего сезона будет введен Boxing Day

ТАСС, 6 марта. Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что начиная с сезона-2018/19 в чемпионате страны по футболу будут введены серьезные изменения. Об это сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

Он отметил, что в чемпионате будет организован так называемый Boxing Day, когда клубы должны будут сыграть по три матча за один отрезок - 22, 26 и 30 декабря.

Также Малаго подчеркнул, что будет сокращен период трансферного окна: летнее будет закрыто 19 августа, а зимнее - 19 января.