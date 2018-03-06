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Участники ОИ-2018 выступят на этапе Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве

Спорт
6 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Этап Кубка мира пройдет в Москве 10-11 марта

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Кристина Пауль

Кристина Пауль

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские участники Олимпийских игр в Пхёнчхане Кристина Пауль и Даниил Дильман выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине "сноуборд-кросс" в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе соревнований.

"Рассчитываем, что в Москву приедут лучшие сноубордисты мира в этой дисциплине, в том числе, победители Олимпийских игр в Пхёнчхане. К сожалению, лидер нашей сборной Николай Олюнин получил серьезную травму", - заявил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира пройдет в Москве 10-11 марта.

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