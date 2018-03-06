Сноубордист Олюнин восстановится к маю после травмы, полученной на ОИ-2018

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин восстановится после тяжелой травмы, полученной на Олимпийских играх в Пхёнчхане, к маю. Об этом на пресс- конференции заявил тренер спортсмена Артур Злобин.

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция в Южной Корее.

"Он проходит реабилитацию в Красноярске. Прогноз благоприятный. Врачи говорят, что в мае он уже сможет бегать", - сказал Злобин.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.