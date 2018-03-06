МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить до зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане российскую лыжницу Михалину Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Заявка российской делегации на Паралимпийские игры, в которую вошли 30 российских спортсменов, включая Лысову, и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, была предварительно зарегистрирована на встрече председателя исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова и руководителя аппарата МПК Майка Петерса в Бонне. МПК также будет рассматривать вопрос допуска еще трех российских спортсменов.

Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

Лысова является четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр, также она завоевала пять серебряных и две бронзовые медали Игр.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.