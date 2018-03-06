ТАСС, 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло по итогам зимнего чемпионата мира в Бирмингеме, заявил на пресс-конференции глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. К стартам они допускаются в нейтральном статусе. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после громкого допингового скандала.

"Рабочая группа рекомендовала совету [продлить отстранение ВФЛА]. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется", - сказал Андерсен.

IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российской стороне осталось выполнить два критерия из дорожной карты восстановления ВФЛА. Первый касается признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Однако для этого Россия должна публично признать выводы независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне системы поддержки допинга. На днях глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российская сторона не намерена этого делать.

"Это очень сложный вопрос, как мы можем продолжать движение вперед, все зависит от признания докладов [Самуэля] Шмида и Макларена, это именно то, на чем они должны сосредоточиться. Если мы не получим это признание, то мы не сможем двигаться вперед", - отметил Андерсен.