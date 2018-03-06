IAAF может лишить легкоатлетов РФ возможности соревноваться даже в нейтральном статусе

ТАСС, 6 марта. Российские легкоатлеты летом могут лишиться возможности участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

Андерсен подчеркнул, что отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к исключению ВФЛА из IAAF.

"Если прогресса не будет, то в июле может быть заседание совета IAAF, на котором может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, - сказал Андерсен. - Кроме того, на ближайшем конгрессе может быть поднят вопрос об исключении ВФЛА из членов IAAF".

"Для нас главное не число участвующих спортсменов или количество национальных федераций, для нас главное, чтобы атлеты представляли надежную систему, которой все доверяют, это и есть наша философия, - отметил глава IAAF Себастьян Коу. - Никто не заинтересован в этой ситуации, когда мы сидим тут и рассуждаем о возможных последствиях. У нас есть критерии, которые были утверждены и новым руководством ВФЛА, поэтому нам надо получить подтверждение, что ее спортсмены представляют систему, которая вызывает доверие".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.