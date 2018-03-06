Шляхтин хочет встретиться с Коу после заявления IAAF о запрете выступлений спортсменов РФ

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин планирует встретиться с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу и главой рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсеном после решения совета IAAF продлить отстранение ВФЛА, а также заявления о том, что российским спортсменам могут в июле не разрешить выступать даже в нейтральном статусе. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

Андерсен во вторник сообщил, что решение о возможном запрете выступлений россиянам на международных соревнованиях связано с тем, что IAAF до сих пор не видит прогресса в работе ВФЛА в выполнении всех критериев по восстановлению.

"Думаю, что мне надо будет встретиться с Руне [Андерсеном] и Коу. Буду, видимо, над этим вопросом работать. Думаю, что под прогрессом они понимают признание доклада Макларена и восстановление РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), поскольку больше вопросов к нашей федерации у них нет", - сказал Шляхтин.

"Мы отправляли им все материалы, документы. С октября рабочая группа IAAF ни разу не выходила с нами на связь и, соответственно, никаких негативных факторов, касающихся этих вещей, мы не заметили. Но то, что там ситуация накаляется, мы это все прекрасно видим и понимаем. Те, кто от нас был в Бирмингеме, все это протранслировали", - добавил он.